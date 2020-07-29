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Индия создаст три тысячи мобильных приложений вместо запрещенных китайских

Индия собирается запустить свыше трех тысяч собственных мобильных приложений вместо запрещенных к использованию на территории страны по соображениям национальной безопасности китайских программ, пишет издание The Times of India.

Разработка индийских мобильных приложений мирового уровня происходит в рамках государственной программы Made in India. В этих целях в стране объявлен общенациональный конкурс, на который частные лица и компании уже представили около семи тысяч предложений о создании мобильных приложений. Три тысячи из них готовятся к выпуску, пишет ТАСС.

Индийские программы будут применяться для электронного обучения, игр, в социальных сетях, в работе в офисе и на дому, оздоровительных программах и т.п. Параметрами для создания индийских приложений служат простота использования, надежность, безопасность и массовый доступ к ним.

27 июля власти Индии заблокировали 47 китайских мобильных приложений, которые могут представлять угрозу суверенитету, целостности и безопасности страны. Среди запрещенных программ оказались "клоны" и различные модификации разработанных в Китае 59 программ, которые в конце июня уже были заблокированы на территории Индии. Введение таких запретов в индийских кругах объясняют эскалацией напряженности между Индией и Китаем в Восточном Ладакхе.

В то же время в Индии была начата проверка 271 китайского мобильного приложения на предмет нарушения ими интересов индийской национальной безопасности и законов об обеспечении конфиденциальности пользователей. В перечень для проверок попали мобильные приложения китайских компаний Xiaomi, AliExpress, Alibaba, интернет-производителя TencentZili и других.
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