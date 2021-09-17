Индия считает главными проблемами региона ШОС безопасность и дефицит доверия

Главными задачами в регионе государств Шанхайской организации сотрудничества являются сохранение мира, безопасности, а также необходимо устранить дефицит доверия. Такое мнение высказал премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите ШОС в Душанбе, передает БЕЛТА.
Премьер-министр отметил, что к ШОС присоединяются новые друзья: Иран – в качестве страны – члена организации, Саудовская Аравия, Египет, Катар – как новые партнеры по диалогу.
"Расширение ШОС показывает растущее влияние организации, она станет сильнее и авторитетнее", – уверен Нарендра Моди.
"Самые большие проблемы в этом регионе (регионе стран ШОС. – Прим. БЕЛТА) связаны с миром, безопасностью и дефицитом доверия. Коренная причина этих проблем – растущая радикализация. Недавние события в Афганистане сделали эту проблему более очевидной, – сказал премьер-министр. – ШОС должна проявить инициативу в этом вопросе".
По его словам, исторически регион Центральной Азии был оплотом умеренных и прогрессивных культур и ценностей: "На основе этого исторического наследия ШОС должна выработать общий шаблон для борьбы с радикализацией и экстремизмом. Существуют умеренные, толерантные и инклюзивные институты и традиции, связанные с исламом. ШОС должна работать над созданием прочной сети между ними", – подчеркнул индийский премьер-министр.
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