В города Индии отправилась первая партия вакцины от коронавируса Covishield. В крупные населенные пункты доставят около 500 коробок с препаратом, передает телеканал "Россия 24".
Фото носит иллюстративный характер
Накануне в Индии зарегистрировали рекордно низкое ежедневное число заболевших – всего 12 тысяч новых случаев. Однако отказываться от кампании по вакцинации власти не собираются.
По мнению экспертов ВОЗ, чтобы остановить распространение коронавируса в Индии, антитела должны иметь как минимум 70 процентов населения страны. Это без малого 1 миллиард человек, треть которых, то есть 300 миллионов, власти собираются привить уже до июля текущего год.
Еще одна одобренная для применения в Индии вакцина, как сообщается, будет отправлена получателям по всей стране в ближайшие дни. Несколько препаратов, в том числе и российская вакцина, сейчас проходят клинические испытания.
Глава кабинета министров Индии Нарендра Моди подчеркивает, страна полностью готова сама обеспечить себя необходимым количеством доз, она не зависит от иностранных поставщиков:
– 16 января мы начнем крупнейшую в мире кампанию вакцинации. Особую гордость вызывает то, что обе сыворотки, которые будут использоваться, произведены в Индии. Наша задача – обеспечить вакцинами в первую очередь тех, кто занят в здравоохранении. Вместе с ними препарат также получат военнослужащие, полицейские и спасатели. Вакцина для них будет бесплатной.
Фото: pixabay.com
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Индия планирует привить своей вакциной от коронавируса миллиард человек
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