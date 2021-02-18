В стране решили ввести обязательные платные тесты на COVID-19 для туристов из Великобритании, Европы и Ближнего Востока с 22 февраля. Об этом пишет РИА Новости.
В упомянутых регионах распространяются новые штаммы коронавируса.
Министерство гражданской авиации отмечает, что три новых варианта инфекции – британский, южноафриканский и бразильский – обнаружены в 86, 44 и 15 странах соответственно. В их числе и Индия.
– Пассажиры из Великобритании, Европы и Ближнего Востока в обязательном порядке по прибытии в аэропорты будут отправляться на платные молекулярные тесты, – говорится в новом руководстве.
Результаты анализа могут быть готовы через восемь часов, и пассажирам следует учитывать это во время бронирования дальнейших поездок на внутренних рейсах. Также гости должны иметь при себе отрицательный результат анализа на COVID-19, сделанного не позднее 72 часов до полета. Данные нужно загрузить на онлайн-портал Air Suvidha и там же сообщить об истории поездок за последние две недели.
Из-за пандемии международные и внутренние пассажирские авиарейсы в Индии приостановлены с конца марта 2020-го. В середине июля министерство авиации запустило программу "воздушных пузырей" – полетов в рамках соглашений между двумя странами, в соответствии с которыми перевозчики из 25 стран могли летать, следуя определенным правилам и ограничениям.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса – их 10,9 миллиона. При этом болезнь победили более 10,6 миллиона человек, на лечении находятся 137 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 156 тысяч человек.
Фото: pixabay.com
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Индия планирует изменить правила въезда для туристов из некоторых стран
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