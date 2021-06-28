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Индия намерена упростить въезд в страну для некоторых туристов

Первые 500 тысяч документов для туристов после возобновления выдачи виз туристам предоставят бесплатно, сообщила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман. Ее слова передает РИА Новости.


«Как только мы снова начнем выдачу виз, первые 500 тысяч документов будут выданы туристам совершенно бесплатно», – сказала она. По мнению главы индийского Минфина, такой подход «будет иметь большое стимулирующее воздействие на краткосрочных путешественников, которые приезжают всего на месяц». Кроме того, по словам Ситхараман, правительство Индии поддержит более 11 тысяч гидов и туристических агентств, которым дадут ссуды для погашения обязательств и перезапуска работы.

Пока что въезд туристов в Индию не разрешен ни из одного государства из-за пандемии коронавируса. Напомним, страна занимает второе место в мировом списке по количеству выявленных случаев COVID-19 – их больше 30 миллионов. 

Фото: pixabay.com
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