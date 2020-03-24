Индекс экспортной открытости Беларуси один из самых высоких в мире

Об этом заявил председатель БелТПП Владимир Улахович перед началом церемонии награждения лауреатов открытого творческого конкурса «Развитие экспортного потенциала Беларуси» по итогам 2019 года:

— Экспорт — это драйвер развития нашей экономики, обеспечение достойного социального уровня, наполнение бюджета. Индекс экспортной открытости нашей экономики один из самых высоких в мире. В Европе только Бельгия нас немного опережает. Мы открытая страна, мы производим и поставляем продукцию на рынки 180 государств. Беларусь — важный игрок на глобальном рынке, как бы пафосно это ни звучало.

По словам Владимира Улаховича, решение Правительства назначить ответственных за рост и диверсификацию экспорта (постановление Совета Министров № 160 от 20 марта 2020 года. — Прим. ред.) направлено на то, чтобы минимизировать потери от закрытости границ в условиях пандемии:

— Мы сохранили определенный уровень открытости по нашим поставкам. Да, мы видим сложности, которые сложились сегодня, видим закрытость ЕС. Сегодня особенно важно сохранить производственный сектор и наши контракты, потому что надо думать о будущем.