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  2. Индекс Dow Jones вырос на 11%

Индекс Dow Jones вырос на 11%

Фондовые индексы США продемонстрировали рост более чем на 11% после заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении открыть границы страны, пишет Газета.ру.

Так, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличился на 11,26% до 20685,04 пункта, по данным на 23.00.

pixabay.com

Более того, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился до 2446,70 пункта — на 9,35%.

В свою очередь на 8,12% вырос индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — до 7417,86 пункта.

Колебания на рынке идут с 6 марта, когда участникам заседания ОПЕК+ не удалось прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки стоимость нефти снизилась на 30%.

Индекс Dow Jones — один из нескольких фондовых индексов, созданных редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Индекс охватывает 30 крупнейших компаний США. Для расчета сумма цен на акции охваченных компаний делится на делитель, который изменяется всякий раз, когда входящие в индекс акции подвергаются дроблению (сплиту) или объединению (консолидации).

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