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  2. Имя Героя Советского Союза В.А. Демидова присвоено средней школе № 21 Витебска

Имя Героя Советского Союза В.А. Демидова присвоено средней школе № 21 Витебска

Витебской средней школе № 21 присвоено имя Героя Советского Союза Василия Александровича Демидова, сообщил корреспонденту sb.by директор данного учреждения образования Сергей Зыбин.
Торжественная линейка по случаю данного события состоялась сегодня с участием школьников, педсостава, представителей горисполкома и местных органов власти.

– С 1963 по 1967 годы Василий Демидов  работал  заместителем директора по патриотическому воспитанию и учителем труда в нашей школе.  Присвоение его имени послужит увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны в год 75-летия Великой Победы над фашистской Германией, примером воспитания молодого поколения в духе патриотизма, чувства гордости за воинов, освобождавших Витебщину от немецко-фашистских захватчиков, – подчеркнул Сергей Зыбин.

Отдельные слова благодарности за участие в общественной жизни школьников он адресовал дочери Героя Советского Союза Галине Васильевне Демидовой.

По словам Сергея Зыбина, в настоящее время в школе учится 456 ребят. Одно из приоритетных направлений воспитательной работы с ними связано с формированием гражданско-патриотических качеств и уважительного отношения к людям преклонного возраста. Руководство школы шефствует над ветеранами педагогического труда, оказывая им посильную помощь на протяжении всего года. Давней традицией стало проведение мероприятий, посвященных Герою Советского Союза В.А. Демидову.


За годы войны Василием Александровичем Демидовым было совершено 226 вылетов, в том числе 175 для воздушной разведки и фотографирования оборонительных рубежей группировок и резервов противника. 19 апреля 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Также за воинские заслуги он награжден четырьмя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого, двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды и семью медалями.

Фото предоставлено СШ №21
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