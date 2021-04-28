Имя Героя Советского Союза В.А. Демидова присвоено средней школе № 21 Витебска

Торжественная линейка по случаю данного события состоялась сегодня с участием школьников, педсостава, представителей горисполкома и местных органов власти., – подчеркнул Сергей Зыбин.Отдельные слова благодарности за участие в общественной жизни школьников он адресовал дочери Героя Советского Союза Галине Васильевне Демидовой.По словам Сергея Зыбина, в настоящее время в школе учится 456 ребят. Одно из приоритетных направлений воспитательной работы с ними связано с формированием гражданско-патриотических качеств и уважительного отношения к людям преклонного возраста. Руководство школы шефствует над ветеранами педагогического труда, оказывая им посильную помощь на протяжении всего года. Давней традицией стало проведение мероприятий, посвященных Герою Советского Союза В.А. Демидову.За годы войны Василием Александровичем Демидовым было совершено 226 вылетов, в том числе 175 для воздушной разведки и фотографирования оборонительных рубежей группировок и резервов противника. 19 апреля 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Также за воинские заслуги он награжден четырьмя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого, двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды и семью медалями.Фото предоставлено СШ №21