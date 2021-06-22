Иммунолог сообщил, нужна ли изоляция после прививки от COVID-19, если появились симптомы простуды

После вакцинации от коронавирусной инфекции некоторые люди сталкиваются с гриппоподобными симптомами: слабостью, вялостью, ломотой в теле и повышением температуры. О том, опасен ли человек с такими признаками для окружающих, в эфире программы "Жить здорово" рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
– Такой человек для окружающих не опасен. Почему? Потому что он не болеет коронавирусом. Прививка не заражает инфекцией, поскольку в препарате нет живого COVID-19, – обратил внимание Андрей Продеус.
По словам иммунолога, у некоторых людей примерно в 10–15 процентах случаев могут быть гриппоподобные симптомы. Однако это временное состояние, которое проходит через 2–3 дня.
– При повышении температуры вы можете принять таблетку жаропонижающего – и все. Это состояние ни вам, ни окружающим не навредит, – резюмировал Андрей Продеус.
– В тот момент, когда вы вакцинировались, защиту не получили сразу. То есть чтобы глобально выработались антитела, которые потом будут нейтрализовать коронавирус и давать команду иммунным клеткам, должно пройти 2–4 недели . Поэтому в период сразу после вакцины можете заболеть. Если у вас поднялась температура, лучше останьтесь дома и выпейте парацетамол. Если через 2–3 дня все нормализовалось, значит, это была гриппоподобная реакция. Если же продолжите болеть, значит, заразились либо коронавирусом, либо любой другой респираторной вирусной инфекцией, – добавила врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
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