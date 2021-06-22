Иммунолог сообщил, нужна ли изоляция после прививки от COVID-19, если появились симптомы простуды

– обратил внимание Андрей Продеус.По словам иммунолога, у некоторых людей примерно в 10–15 процентах случаев могут быть гриппоподобные симптомы. Однако это временное состояние, которое проходит через 2–3 дня.– резюмировал Андрей Продеус.– добавила