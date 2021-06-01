Иммунолог сообщил, что убережет детей от заражения коронавирусом

обратил внимание специалист.Кроме того, взрослым и детям, по словам Андрея Продеуса, необходимо соблюдать правила гигиены. Члены семьи должны следить за тем, чтобы малыш лишний раз не трогал свое лицо, а по приходе с улицы мыл руки.подытожил специалист основные меры защиты детей от коронавирусной инфекции.