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Иммунолог сообщил, что убережет детей от заражения коронавирусом

Ребенок не заразится коронавирусной инфекцией в том случае, если вся его семья будет вакцинирована от COVID-19, а сам малыш станет соблюдать правила гигиены. Об этом в эфире программы “Жить здорово” заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.


– Чтобы защитить детей от коронавируса, все члены его семьи должны приобрести иммунитет. У переболевших он, скорее всего, есть, остальные обязательно должны быть привиты. Таким образом сформируется иммунный купол защиты для ребенка, – обратил внимание специалист.

Кроме того, взрослым и детям, по словам Андрея Продеуса, необходимо соблюдать правила гигиены. Члены семьи должны следить за тем, чтобы малыш лишний раз не трогал свое лицо, а по приходе с улицы мыл руки.

– Прививки всем членам семьи и входящим в дом, а также соблюдение правил гигиены, – подытожил специалист основные меры защиты детей от коронавирусной инфекции.
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Фото: Павел БОГУШ
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