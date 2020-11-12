Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок считает бессимптомное течение болезни самым лучшим вариантом для человека, сообщает телеканал Царьград.
Фото: pixabay.com
Медик считает такой вариант развития болезни оптимальным для человека. По мнению эксперта, бессимптомный коронавирус даже нельзя назвать болезнью. Хотя при бессимптомном течении иммунитет также вырабатывается.
Болибок подчеркнул: в таких случаях люди чувствуют себя как обычно, а едва заметные проявления болезни совсем не опасны.
– Бессимптомное течение ковида нельзя назвать болезнью. Инфекция проникает в организм и какое-то время живет на слизистой, иммунная система реагирует и вырабатывает антитела. Идеальный вариант во время пандемии – перенести COVID-19 бессимптомно, – обозначил врач.
Напомним: ранее руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что препятствует борьбе с коронавирусом в России. По его мнению, раньше инфекция была преимущественно завозной. Коронавирус "поступал" из-за рубежа – основными очагами заражения становились аэропорты.
Теперь же процесс другой, блокировать пути заражения становится сложнее. Раньше путей привоза было около десятка, а сейчас их сотни тысяч или даже больше.
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Иммунолог рассказал о бессимптомном течении коронавируса
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