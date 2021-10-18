Иммунолог рассказал, какие витамины необходимо принимать в сезон простуд

Каким витаминам и микроэлементам необходимо отдавать предпочтение в сезон простуд, рассказал в эфире программы "Жить здорово" врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
- Существуют витамины и микроэлементы, которые действительно помогают справляться с простудными инфекциями. Основная ошибка заключается в том, чтобы принимать их только в сезон простуд, - обратил внимание иммунолог.
По словам врача, витамины важно принимать регулярно, их уровень в организме к началу осени и весны должен быть в норме.
- Детям витамин D нужно давать в осенне-зимний период в профилактической дозе, равной 1000 единиц в сутки, - отметил Андрей Продеус.
Еще один важный микроэлемент, входящий в большинство витаминно-минеральных комплексов, - это железо.
- Два основные элемента, которые доказано помогают, это витамин D и железо, - заключил иммунолог.
Ранее врач-эндокринолог Владислав Морозик в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" сообщал, что для детей до полугода нужно в среднем 300–400 МЕ витамина D, до года – около 400 МЕ, от года до трех – примерно 500–600 МЕ, с 3 до 18 – в среднем 600–800 МЕ, взрослым требуется до 2000–3000 МЕ, пожилым – 800–1000 МЕ, беременным – как минимум 800–1000 МЕ.
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