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Иммунолог предупредил об опасных последствиях ветрянки во время беременности

Ветряная оспа во время беременности смертельно опасна для ребенка, находящегося в утробе матери, предупредил в эфире программы "Жить здорово" врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.


– Герпес – это заболевание семейства герпес-вирусов, куда в первую очередь относят всем известное воспаление, возникающее на губе. Это герпес первого типа. Герпес второго типа – генитальный герпес. Всем известный Herpes zoster, так называемая ветрянка, относится к третьему типу, – рассказал иммунолог.

Андрей Продеус уточнил, что герпесом инфицированы практически все жители нашей планеты.

Вместе с тем он добавил, что ветряная оспа во время беременности опасна в первую очередь для находящегося в утробе матери малыша.

– Очень опасно, когда мама заболевает активной формой герпетической инфекции в первые 20 недель беременности. Но еще более опасно, если она получает острую форму болезни в этот период времени, поскольку это смертельно для ребенка. Возникает внутриутробное поражение, чаще всего с увечьями и поражением головного мозга, – предупредил Андрей Продеус.

Фото: pixabay.com
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