Иммунолог предупредил, что новогодние ели могут вызывать аллергию

Натуральные ели могут вызывать аллергическую реакцию. Об этом в эфире программы "Жить здорово" заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
– Натуральные ели имеют смолу, а хвоя – достаточно интенсивный запах. Люди, которые чувствительны к такого рода аллергенам, могут иметь гиперреакцию.<...> Это может привести к бронхообструкции и приступу бронхиальной астмы, – предупредил врач.
Кроме того, иммунолог рассказал еще об одной опасности, которую таят натуральные ели. Так, Андрей Продеус сообщил, что если новогоднее дерево находится две-три и более недель в ведре с водой, причем жидкость на протяжении всего этого периода не меняется, то может образоваться плесень, при этом не только в емкости, но и непосредственно на елке.
– Надо заменить натуральное дерево на искусственное. Однако следует помнить, что некачественные, дешевые искусственные елки, если поставить их к приборам отопления, начинают выделять химические вещества, которые раздражают органы дыхания. И тогда возникает не аллергия, а псевдоаллергия со спазмом, – заключил Андрей Продеус.
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