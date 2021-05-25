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Иммунолог оценил вероятность заразиться коронавирусом на пляже

В жаркие дни на пляжах собирается достаточно много людей. Чтобы не заразиться коронавирусом, некоторые в подобных местах надевают маски. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус в программе “Жить здорово” назвал такую меру необязательной, поскольку риск заражения COVID-19 на пляже составляет не более четырех процентов.


– Вероятность заражения взрослого человека от взрослого [на пляже] составляет всего четыре процента. Для передачи вируса надо иметь близкий контакт в течение 15 минут, – отметил Андрей Продеус.

Иммунолог также обратил внимание, что, если человек находится на открытом воздухе, где дует ветер и греет солнце, вероятность получить от кого-то коронавирус составляет меньше одной тысячной процента.

– При этом больной вряд ли придет на пляж, но если даже придет и распространит в воздухе коронавирус, то в солнечных лучах инфекция очень быстро погибнет на любой поверхности. Солнце, открытый воздух, ветер и расстояние между людьми больше двух-трех метров гарантирует безопасное пребывание на пляже, поэтому смысла в маске нет, – резюмировал Андрей Продеус.
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Фото: Александр КУШНЕР
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