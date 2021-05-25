Иммунолог оценил вероятность заразиться коронавирусом на пляже

отметил Андрей Продеус.Иммунолог также обратил внимание, что, если человек находится на открытом воздухе, где дует ветер и греет солнце, вероятность получить от кого-то коронавирус составляет меньше одной тысячной процента.резюмировал Андрей Продеус.