Положительный результат теста на COVID-19 могут вызывать находящиеся на слизистой оболочке мертвые части вирус, которые не представляют опасности для здоровья человека. Об этом в программе «Жить здорово» рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
По словам иммунолога, ПЦР-тесты не определяют непосредственно вирус, причем ни живой, ни мертвый. Зато фиксируют часть его генетического результата и только определенный фрагмент.
– Поэтому может случиться так, что врачи возьмут пробу, сделают тест, который обнаружит в ней умерший вирус или его ошметки, – обратил внимание Андрей Продеус.
Как подчеркнул специалист, данные ошметки могут попасть на слизистую, но иммунитет их не пропустит, ликвидирует на месте. Однако на оболочке останутся кусочки этого РНК.
– Найти этот положительный ПЦР на слизистой можно, но он совершенно безопасен, поскольку является нежизнеспособным, поэтому и заразить никого не может, – резюмировал Андрей Продеус.
Фото: pixabay.com
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Иммунолог объяснил, почему тесты на коронавирус могут быть ложноположительными
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