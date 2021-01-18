В молодом возрасте люди зачастую никак не реагируют на климатические изменения. И только с возрастом некоторые начинают замечать за собой перепады настроения, скачки давления, боль в суставах и прочее. На вопрос, почему люди с возрастом реагируют на резкое изменение погоды, ответила иммунолог Ирина Ярцева, передает "Медицина и наука".
– Несмотря на тот факт, что организм человека обладает способностью подстраиваться под различные погодные условия, возрастные изменения вносят свой вклад в привычный ритм жизни. Прежде всего это связано со снижением ресурсов организма, вызванных отсутствием регулярных физических тренировок. Это приводит к снижению эластичности сосудов и ухудшению работы адаптивных систем, – рассказала иммунолог.
Изменения работы систем организма могут также быть вызваны неправильным образом жизни. Курение, алкоголь, жирная пища, недостаток сна и малоподвижный образ жизни – основные факторы, снижающие резервы организма.
– Наиболее метеочувствительными в данном случае являются люди с наличием сердечно-сосудистых патологий, диабетом, склонностью к повышенному давлению и острыми сосудистыми патологиями. Людям, которые уже знают об изменениях в их сосудах, необходимо как можно раньше принять меры по изменению своего образа жизни. А именно: заняться спортом, снизить вес, наладить режим сна. Улучшение работы сосудистой системы поможет избежать перегрузок, связанных с изменением погодных условий, – резюмировала медик.
Фото: pixabay.com
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Иммунолог объяснила, почему с возрастом люди становятся метеозависимыми
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