После вакцинации от коронавируса в организме человека начинают производиться антитела против спайковых белков, а после перенесенного заболевания – еще и против мембраны, а также нуклеокапсида. Об этом в программе "Жить здорово" рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
– Действительно, есть разница между антителами переболевших и тех, кто сделал прививку от коронавируса. После вакцины производится защита против спайковых белков. Для того чтобы получить правильный результат на антитела после прививки, нужно сделать анализ постпрививочных антител. Защита у переболевших есть и против мембраны, и нуклеокапсида, и спайковых белков. Можно сделать любой тест в качественной лаборатории и получить верный результат, – обратил внимание Андрей Продеус.
– У переболевших большее разнообразие антител, потому что организм встретился с целым вирусом, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
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Иммунолог объяснил отличия антител после вакцины и перенесенного коронавируса
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