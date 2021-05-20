Согласно рекомендациям специалистов, вторую дозу вакцины от коронавируса нужно вводить в организм человека через 21 день после первой процедуры. Однако в случае пропуска этого момента волноваться не стоит, поскольку получить следующую прививку можно в течение двух месяцев. Об этом в программе "Жить здорово" заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
По словам специалиста, если человек пропустил назначенный для второй вакцинации день, ему нужно сделать прививку в любое другое удобное время, но не позднее 60 дней после введения в организм первой дозы препарата.
– Главное, не делать ее раньше, потому что организм еще не успеет полностью выработать первичный ответ. А вот дальше у вас есть еще как минимум два месяца для того, чтобы получить вторую прививку, – сказал Андрей Продеус.
Иммунолог уточнил, что вторая доза препарата усилит иммунный ответ организма и сделает человека более защищенным.
– Создатели вакцины получили все данные при введении прививки на 21-й день, поэтому важно не отклоняться от рекомендации. Но если уж так случилось, то ничего страшного, у вас есть 60 дней, – резюмировала врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
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Иммунолог объяснил, опасен ли пропуск второй дозы вакцины от коронавируса
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