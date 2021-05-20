Иммунолог объяснил, опасен ли пропуск второй дозы вакцины от коронавируса

По словам специалиста, если человек пропустил назначенный для второй вакцинации день, ему нужно сделать прививку в любое другое удобное время, но не позднее 60 дней после введения в организм первой дозы препарата.сказал Андрей Продеус.Иммунолог уточнил, что вторая доза препарата усилит иммунный ответ организма и сделает человека более защищенным.резюмировала