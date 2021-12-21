Иммунолог назвал характерный симптом омикрон-штамма коронавируса

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок перечислил проявления омикрон-штамма COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
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К характерным симптомам нового штамма специалист отнес головную боль и внезапный упадок сил.
Владимир Болибок добавил, что для всех разновидностей вируса описано более 70 симптомов, поэтому точно определить разновидность патогена сложно.
– У первого, уханьского, штамма самым распространенным симптомом была потеря обоняния. При заражении омикрон-штаммом коронавируса этот симптом встречается очень редко, –отметил медик.