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Иммунолог назвал характерный симптом омикрон-штамма коронавируса

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок перечислил проявления омикрон-штамма COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.  

Фото: pixabay.com

К характерным симптомам нового штамма специалист отнес головную боль и внезапный упадок сил. 

Владимир Болибок добавил, что для всех разновидностей вируса описано более 70 симптомов, поэтому точно определить разновидность патогена сложно.

– У первого, уханьского, штамма самым распространенным симптомом была потеря обоняния. При заражении омикрон-штаммом коронавируса этот симптом встречается очень редко, –отметил медик. 
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