Иммунолог напомнил о побочных реакциях после вакцинации против гриппа

После вакцинации против гриппа некоторые пациенты сталкиваются с побочными эффектами. Врач иммунолог-аллерголог, инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Викулов в эфире программы "О самом главном" напомнил, какие поствакцинальные реакции могут быть в норме у привившихся.
– Могут быть побочные эффекты в виде покраснений, легкой болезненности в месте введения и временного отека. Все это в течение нескольких дней проходит. Бывают поствакцинальные сильные реакции и поствакцинальные осложнения. Сильная реакция – локальный отек Квинке, который способен пройти от антигистаминных препаратов. Тяжелые реакции – анафилактический шок. Но это крайне редко случается, – обратил внимание иммунолог.
Георгий Викулов рассказал об исследовании, которое проводили ученые США в 2019 году. Они проанализировали за 24 года 500 000 вакцинаций и посмотрели топ-100 поствакцинальных осложнений. Из наиболее частых ученые выделили повышение температуры, покраснение и жар.
– В момент [возникновения поствакцинальных реакций] нельзя принимать антибиотики и жаропонижающее без назначения врача, потому что лекарства способны подавить развитие поствакцинального иммунитета, – резюмировал иммунолог.