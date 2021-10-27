Иммунолог напомнил о побочных реакциях после вакцинации против гриппа

– обратил внимание иммунолог.Георгий Викулов рассказал об исследовании, которое проводили ученые США в 2019 году. Они проанализировали за 24 года 500 000 вакцинаций и посмотрели топ-100 поствакцинальных осложнений. Из наиболее частых ученые выделили повышение температуры, покраснение и жар.резюмировал иммунолог.