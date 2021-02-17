Полтора года колонии. Оглашен приговор фигуранту, запенившему дверь девушки-милиционера

Хватит обелять преступников

Игорь Канапайко.

Татьяна Обозная: «Сколько бы ни клеветали на сотрудников милиции, они достойно и честно служат своему Отечеству, в любую минуту готовы прийти на помощь людям. Я горжусь тем, что я милиционер и что работаю рядом с ними». Татьяна Обозная: «Сколько бы ни клеветали на сотрудников милиции, они достойно и честно служат своему Отечеству, в любую минуту готовы прийти на помощь людям. Я горжусь тем, что я милиционер и что работаю рядом с ними».

Капанайко в суде охотно позировал на камеру, показывал родне кулачок, сердечко, два пальца. Когда спросили про ущерб и потерпевшая назвала сумму, удивился: что так много? А когда девушка сказала, что передаст деньги в помощь деткам с инвалидностью, и настояла на почтовом переводе, из клетки съязвили: мол, а что, почтовый ящик уже починили? Какой цинизм!

Пресс-офицера Центрального РУВД Татьяну Обозную знаю давно. Это удивительный, добрый, порядочный человек и высококлассный специалист, преданный своему делу и стране офицер. Никогда бы не подумала, что доведется писать о ней как о потерпевшей… В тот день, когда преступник шел к ее дому, в квартире оставались двухлетний Танин ребенок и пожилая мать. После тех событий у нее случился гипертонический криз.Данные и адреса сотрудников райуправления появились в telegram 12 и 13 ноября. Там же призывали штурмовать РУВД. На милиционеров обрушились звонки с незнакомых, в основном иностранных номеров, угрозы и требования уволиться. А потом пресс-офицер увидела в домовом чате фотографии своих запененных двери и почтового ящика, на нем надпись «мент убийца»:Повезло, что бабушка с ребенком незадолго до события вышли из квартиры. Но необходимые малышу лекарства остались дома, за запечатанной дверью. А он нуждается в ежедневном уходе и постоянном наблюдении врачей.…На месте работала следственно-оперативная группа. Дверь не открыть, оказалась полностью заблокирована. Замки тоже были запенены. «Мои звонят, волнуются, спрашивают, какая нужна помощь. На следующий день ребята, коллеги съездили за какой-то жидкостью, убрали пену с ящика и двери…»До задержания подозреваемого сотруднице пришлось жить у знакомых. В квартиру периодически приезжала, но не одна. В совокупности Татьяна была признана потерпевшей по трем статьям Уголовного кодекса: угрозы, публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, хулиганство. В двух последних преступлениях обвиняется Капанайко.Уголовный розыск сработал четко. Преступника отследили по камерам видеонаблюдения. Была и другая важная информация, позволившая найти его и задержать. В суде фигурант назвался российским военным пенсионером, живет в Минске. Двое взрослых детей, сын судим по наркостатье 328…«Один из первых вопросов адвоката: давала ли я комментарии по факту смерти Романа Бондаренко?» — Татьяна говорит мне, что вопрос ее сильно удивил. Причем к делу о хулиганстве какой-то комментарий? И как девушка связана с Романом? Она ответила, что ситуацию не комментировала.Оказалось, защита сменила тактику, решив из обычного преступника слепить героя-мстителя. Обвиняемый уверял, что статью с «комментарием» Т. Обозной увидел якобы на TUT.BY и в telegram-канале и решил, мол, сообщить ей, что обманывать плохо. Что ж спрятался и убежал так быстро? Не хотел, говорит, чтобы его увидели. Как узнал адрес квартиры? Якобы из комментариев под той же публикацией. Снова ложь, ведь статьи с таким комментарием Татьяны в принципе не было. Кстати, на первых допросах фигурант вообще об этом не говорил.Татьяна благодарит за поддержку: «Когда все произошло, я увидела сильную поддержку со стороны руководства, коллег. Почувствовала, что мы как одна семья, мы вместе. И эти сообщения с требованиями уйти со службы… Даже мысли такой не возникало. Уйти в угоду кому-то? Да никогда! Ну а таким, как фигурант, хочу сказать: все сотрудники под защитой МВД, государства. Преступления будут раскрыты, виновные понесут наказание». Татьяна также подала заявление в милицию по поводу клеветы Капанайко и интернет-ресурсов, распространивших в отношении ее ложную информацию.В последнем слове обвиняемый вспомнил, что он майор запаса, что «честь имеет». Долго рассказывал, от чего у него закипает кровь и от чего его «колбасит». Опустим лирику. Игорь Капанайко признал, что купил пену и запенил дверь, почтовый ящик человека, что сделал оскорбительную надпись. Решение суда Фрунзенского района Минска таково: полтора года в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал обвиняемого возместить потерпевшей моральный вред. На обжалование приговора есть десять суток.