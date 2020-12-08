Имена финалистов конкурса "100 идей для Беларуси" станут известны 26 декабря

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, – рассказала Наталья Столпинская.В график проведения четвертого этапа проекта "100 идей для Беларуси" включены восемь отборочных туров., – отметила руководитель проекта.Республиканский финал проекта "100 идей для Беларуси" запланирован на февраль следующего года. Традиционно шорт-лист победителей определят в двух возрастных группах (учащиеся, студенты и работающая молодежь) в десяти номинациях: "Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность", "Агропромышленные технологии и производство", "Промышленные и строительные технологии и производство", "Медицина, фармация, медицинская техника", "Химические технологии, нефтехимия", "Био- и наноиндустрия", "Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии", "Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов", "Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций", "Общество, экономика и социальная сфера".Проект "100 идей для Беларуси" БРСМ реализует с 2011 года для активизации инновационного мышления молодежи, привлечения ее к решению задач социально-экономического развития.В этом году Белорусский республиканский союз молодежи 29 сентября дал старт юбилейному сезону во время официальной церемонии финального этапа республиканского молодежного инновационного проекта "Стартап-тур. Интенсив для молодых предпринимателей".