Имена 67 красноармейцев увековечат в Новополоцке

В День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в Новополоцке на мемориальном комплексе «Звезда» увековечат имена 67 красноармейцев, сообщили в Новополоцком горисполкоме.
– Открытие мемориальных плит состоится во время митинга, который соберет в этот день на памятном месте представителей местных органов власти, общественность, молодежь. Во время торжественной церемонии присутствующие отдадут дань памяти и уважения воинской доблести и мужеству советского народа в борьбе с фашизмом. Для молодых поколений это событие станет еще одним напоминанием о подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне, необходимости ценить независимость своей Родины и иметь четкие духовные ориентиры, – отметили в горисполкоме.
Имена воинов были установлены благодаря уникальной находке: в феврале 2020 года в микрорайоне Боровуха была найдена тетрадь с записями врача госпиталя немецкого стационарного лагеря для военнопленных и мирных граждан шталаг № 354. В ней содержались биографические данные около 400 солдат. Фамилии 106 красноармейцев уже прошли сверку и увековечены на памятных плитах мемориала. Этому способствовала кропотливая работа, налаженная с администрациями 43 регионов России, общественными организациями и поисковиками.
В настоящее время в результате совместных усилий удалось установить 10 родственников погибших. Некоторые из них выразили желание приехать 23 февраля в Новополоцк для участия в памятном мероприятии.
Значимым событием, предшествующим Дню защитников Отечества, в жизни города стала видеоконференция, объединившая 18 февраля родственников военнопленных, погибших в шталаге № 354, представителей администраций, руководителей поисковых организаций, общественных объединений патриотического направления из регионов России и Беларуси, а также исследователей и историков Полоцкого и Кемеровского госуниверситетов. В основу мероприятия легли результаты поисковой деятельности по установлению сведений об уроженцах России, погибших в шталаге № 354.
В годы Великой Отечественной войны в поселке Боровуха находился крупный немецкий гарнизон. Здесь же фашисты организовали концлагерь шталаг № 354. Известно, что в нем погибли десятки тысяч советских воинов и местных жителей. Имена большинства из них и точное количество не установлены. Однако работа в данном направлении ведется на постоянной основе. На месте гибели жертв фашизма в 2005 году возведен мемориальный комплекс «Звезда».
Фото: БЕЛТА
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Имена 67 красноармейцев увековечат в Новополоцке
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