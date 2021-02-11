«Им надо кланяться в пояс нам, белорусам» – Лукашенко вспомнил о попытках сильных мира сего навязать демократические ценности разным странам

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По словам белорусского Президента, богатой он хотел сделать всю Северную Африку и предпринимал для этого определенные действия:Александр Лукашенко считает: мы шли по краю подобной пропасти, но обошли ее.Это явление, подчеркнул Глава государства, имеет сложный характер: