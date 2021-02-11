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«Им надо кланяться в пояс нам, белорусам» – Лукашенко вспомнил о попытках сильных мира сего навязать демократические ценности разным странам

Выступая на VI Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко вспомнил о попытках сильных мира сего навязать демократические ценности разным странам мира.

Фото: БЕЛТА

– С Туниса началось, потом Ливия, потом Сирия. А в промежутке, а может быть, чуть раньше, Саддам Хуссейн с известной страной. И что? После этого люди стали жить лучше? И что ж это за демократия, когда Муаммара Каддафи распяли и посадили на кол? Публично. Президента Ливийской республики. Я его хорошо знал. Был преданнейшим человеком не только собственному народу.

По словам белорусского Президента, богатой он хотел сделать всю Северную Африку и предпринимал для этого определенные действия:

– А это сильным мира сего не надо было. Распяли и посадили на кол. А вы не помните публичную казнь Саддама Хуссейна? Не помните, как его повесили? Это что, демократия? Это что, нормально, когда с современнейшим оружием в руках к тебе приходят в дом и жильцов вешают? Вам ничего это не напоминает? Думаю, нам, белорусам, имеющим память, напоминает многое. Так было в середине прошлого века у нас, когда приходили, вешали, сжигали, детишек подбрасывали как мышат, подставляя штыки, прокалывали их. Наш народ не должен был жить. Наш народ был лишним для той цивилизации, которая пришла тогда к нам, на нашу землю. А они сейчас, наследники той цивилизации, нас учат жизни. Да побойтесь Бога! Вам надо кланяться в пояс белорусам, нам, детям тех победителей той Великой страшной Отечественной войны!

Александр Лукашенко считает: мы шли по краю подобной пропасти, но обошли ее.

– И, конечно, должны сделать выводы. Мы знаем модераторов уличной активности. Знаем, какие внешние силы стоят за ними. Знаем, какие деньги на это вброшены. Мы определенно уязвимы частью общества и системы перед майданными технологиями и не можем игнорировать их. Тем более сейчас, когда находимся в процессе смены поколения.

Это явление, подчеркнул Глава государства, имеет сложный характер:

– Мы наблюдаем конкуренцию мировоззрений, несовпадение позиций по многим вопросам жизнеустройства: от экономики до воспитания детей. И нам жизненно необходимо, в первую очередь опираясь на мудрость и опыт тех, кто старше, найти решение возникших противоречий. Нам нельзя допустить разрыва поколений, как это произошло в годы распада Советского Союза. Спустя четверть века трудного, но важного пути мы стоим на пороге новых качественных преобразований нашей страны. 2021-й год – рубеж. По своей судьбоносности он сопоставим с вехами начала двадцатого века и середины 1990-х. Но в отличие от тех смутных времен сегодня у нас есть понимание ситуации и план действий, дающий все шансы на успешное развитие. 
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