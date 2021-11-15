Ильяшевич: ЕС не предпринимает никаких действий для того, чтобы решить проблему беженцев на границе

Такое мнение выразил политический обозреватель портала RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич в эфире телеканала "ОНТ".
– Мы же видим, как польские власти мешают беженцам просто ночью спать: громкоговорители, сирены, вертолет. Зачем это делается? Для того чтобы люди просто плюнули и сказали: "Все, мы не выдерживаем, мы уходим обратно". Соответственно, это уже будут проблемы Беларуси, задача стоит именно такая. Выжидательная тактика и никаких реальных действий для того, чтобы решить проблему беженцев на белорусско-польской границе ЕС, на мой взгляд, не предпринимает. Это очень опасная ситуация для Европы потому, что даже если они решат проблему беженцев со стороны Беларуси, сама проблема ведь никуда не уйдет. Поток беженцев не иссякнет. Не станет меньше тех, кто захочет из Ирака, Афганистана, Сирии проникнуть в Европу, – отметил Алексей Ильяшевич.