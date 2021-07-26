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  2. Илья Шиманович занял 8-е место в финальном заплыве Олимпиады на 100 м брассом

Илья Шиманович занял 8-е место в финальном заплыве Олимпиады на 100 м брассом

Белорусский пловец Илья Шиманович вышел в финал Олимпиады в Токио. Он стал восьмым в решающем заплыве на 100 м брассом. 


Спортсмен из Минска хорошо стартовал и на первой половине дистанции был среди лидеров заплыва, однако после уступил соперникам, финишировав с результатом 59,36 сек. 


Титул олимпийского чемпиона защитил британец Адам Пити. Итоговый результат победителя - 57,37 сек. Он стал двукратным чемпионом ОИ. 

Серебро у Арно Камминга (Нидерланды) - 58,00 сек, третьим стал Николо Мартиненьи (Италия) - 58,33 сек.



Илья Шиманович - призер чемпионатов мира и Европы в эстафете и на дистанции 100 метров брассом в 25-метровом бассейне, обладатель мирового рекорда на этой дистанции. Двукратный победитель летних Универсиад. 

Фото: БЕЛТА
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