Илья Шиманович установил новый рекорд мира на дистанции 100 м брассом на короткой воде

Заметим, что в прежние дни чемпионата Беларуси Илья Шиманович также переписал национальные достижения на дистанциях 50 и 200 метров брассом. Всего же на нынешнем чемпионате Беларуси было переписано 16 национальных рекордов. По словам исполняющего обязанности старшего тренера сборной – Андрея Липницкого, кроме достижений Ильи Шимановича, Анастасии Шкурдай и Алины Змушко, отдельного внимания заслуживают результаты спортсменов, выступавших в заплывах вольным стилем. Национальный рекорд на дистанции 100 метров в этом виде плавания в Бресте переписывался трижды. Последний раз сделать это удалось выступавшему на первом этапе эстафеты 4х100 метров Григорию Пекарскому – 22,08 секунды! Рекордным стал и сам эстафетный заплыв 4х100 метров у мужчин. Проведенный в «сольном» режиме, он принес новое высшее национальное достижение – 3.09,82.Андрей Липницкий утверждает, что показанные на нынешнем чемпионате страны результаты позволяют всерьез говорить о попадании на Олимпиаду не только отдельных спортсменов, но и эстафетных команд. Составы для комбинированных заплывов уже, фактически, собраны, но ребят еще ждет серьезный отбор на весенних стартах. «Да, отрывы между лидерами и теми, кто пытается за ними тянуться, пока еще очень велики, - отмечает Липницкий, - однако результаты, которые я увидел в Бресте на многих дистанциях позволяют надеяться, что это отставание будет сокращаться».