Илья Шиманович установил новый рекорд мира на дистанции 100 м брассом на короткой воде

В Бресте завершился чемпионат Беларуси по плаванию в 25-метровом бассейне. Главным событием турнира стал заплыв на дистанции 100 метров брассом у мужчин. Победу в нем одержал Илья Шиманович, почти на 0,1 секунды обновивший мировой рекорд, принадлежавший британцу Адаму Пити – 55,34 секунды. Комментируя достижение, спортсмен заметил, что, безусловно, держал в уме рекорд и хотел завершить сезон мировым лидером, однако к самому достижению относится спокойно.
- В конце концов, даже мировые рекорды – это просто чьи-то лучшие достижения. Результат работы. Так отношусь и к нынешнему результату, который стал возможен, в первую очередь, благодаря моему тренеру – Елене Малюско. Я же просто исполнитель и точно не смог бы без тренера удерживать пик формы на протяжении такого длительного времени.
- Осознаешь, что происходит?
- Пока еще не до конца. Конечно, посещали мысли о том, чтобы ответить Адаму Пити и завершить сезон с лучшим результатом, но я старался гнать такие рассуждения. Самое тяжелое бороться не с соперниками, а с самим собой. По этой же причине показывать высокие результаты на чемпионате Беларуси для меня сложнее – здесь у меня нет такой уж сильной конкуренции. Когда плывешь сам с собой, начинаешь уже мысленно двигать себя вперед.
- На сколько процентов своих возможностей ты сейчас проплыл?
- Я пока не знаю, на что я способен. Считаю, что нет предела совершенству. Тем более, что у меня есть нюансы, которые еще можно и нужно улучшать. Есть ошибки, которые я вновь допустил, хотя и показал такой высокий результат. Мне, определенно, есть, к чему стремиться.
- Как Адам Пити относится к твоим рекордам?
- Нормально. Такие гранды обычно адекватно воспринимают конкуренцию. Какого-то хейта с его стороны я точно не чувствовал. Когда он забирал у меня рекорд Европы и переписывал при этом мировой, я был доволен. Я понимал, что способен составлять конкуренцию таким людям. То есть я готов бороться за очень высокие результаты. В этом же и состоит красота и суть спорта.
- Дистанция 100 метров брасом – олимпийская, но сейчас твой рекорд установлен в коротком, 25-метровом, бассейне. Здесь просматриваются олимпийские перспективы?
- Я не сравниваю – плавание в коротком и длинном бассейнах очень отличается. Но при этом я себя комфортно чувствую в обоих вариантах. В коротком бассейне я могу плавать больше дистанций – 50, 100 и 200 метров. В 50-метровом 200 метров отходит на второй план. Но я не акцентирую на этом внимание. Просто рассчитываю улучшать результаты. В том числе и в 50-метровом бассейне. Правда, насколько, я пока сказать не могу.
- Ты ощущаешь себя лидером мирового масштаба?
-Жизнь никак не изменилась. Менеджеры и спонсоры под дверью в очереди точно не стоят. Возможно, в будущем ситуация изменится: пока ведь мои рекорды установлены на короткой воде. Возможно, это влияет. А в остальном жизнь не изменилась. Тот же график, те же люди вокруг. Разве что стал более строго за собой следить. Это всегда очень актуальный вопрос: на какие жертвы ты готов идти ради достижения своей цели?
- На какие жертвы ты идешь?
- Начал во многом ограничивать себя. В питании, в поведении… Наверное, если бы это все свалилось вдруг, подстроиться и принять было бы сложно. Но я постепенно подводит себя к этим ограничениям, так что сейчас чувствую себя комфортно. Точно нет ощущения, что теряю в жизни что-то очень важное. Я понимаю, что жертвую чем-то ради того, что для меня важно. Так же и с перспективой того, что на меня будут сейчас «вешать» медали. Я привык к этому. Долго обсуждали, работали над этими моментами с психологом. Сейчас стараюсь просто не обращать на это внимания, переключаться и абстрагироваться. Этому, как оказалось, также можно научиться.
Заметим, что в прежние дни чемпионата Беларуси Илья Шиманович также переписал национальные достижения на дистанциях 50 и 200 метров брассом. Всего же на нынешнем чемпионате Беларуси было переписано 16 национальных рекордов. По словам исполняющего обязанности старшего тренера сборной – Андрея Липницкого, кроме достижений Ильи Шимановича, Анастасии Шкурдай и Алины Змушко, отдельного внимания заслуживают результаты спортсменов, выступавших в заплывах вольным стилем. Национальный рекорд на дистанции 100 метров в этом виде плавания в Бресте переписывался трижды. Последний раз сделать это удалось выступавшему на первом этапе эстафеты 4х100 метров Григорию Пекарскому – 22,08 секунды! Рекордным стал и сам эстафетный заплыв 4х100 метров у мужчин. Проведенный в «сольном» режиме, он принес новое высшее национальное достижение – 3.09,82.
Андрей Липницкий утверждает, что показанные на нынешнем чемпионате страны результаты позволяют всерьез говорить о попадании на Олимпиаду не только отдельных спортсменов, но и эстафетных команд. Составы для комбинированных заплывов уже, фактически, собраны, но ребят еще ждет серьезный отбор на весенних стартах. «Да, отрывы между лидерами и теми, кто пытается за ними тянуться, пока еще очень велики, - отмечает Липницкий, - однако результаты, которые я увидел в Бресте на многих дистанциях позволяют надеяться, что это отставание будет сокращаться».
komashko@sb.by
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Илья Шиманович установил новый рекорд мира на дистанции 100 м брассом на короткой воде
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Фото: Павел БОГУШ