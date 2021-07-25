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  2. Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай успешно выступили в полуфиналах ОИ

Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай успешно выступили в полуфиналах ОИ

Белорусские пловцы продолжают выступление на Олимпийских играх в Токио. Накануне Анастасия Шкудай и Илья Шиманович отобрались в полуфиналы заплывов на 100 метров баттерфляем и брассом соответственно, а сегодня спорили за попадание в финал.


В полуфинале стометровки баттерфляем Анастасия Шкурдай финишировала четвертой за 57.19 секунды и вышла в финал этой дистанции. Решающий старт в этом виде программы пройдет завтра, а сегодня наша пловчиха примет участие в квалификационном заплыве в стометровке на спине.


Успешно задачу выхода в следующий этап решил и Илья Шиманович. В полуфинале белорус преодолел дистанцию за 59.08 секунды, и в понедельник выступит в финале.   


Сегодня выступление на Играх в Токио начнут еще два наших пловца. Алина Змушко стартует в квалификации на дистанции 100 метров брассом, а Никита Цмыг – 100 метров на спине.



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