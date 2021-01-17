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  2. Илья Бегун в эфире ОНТ рассказал о причинах конфликта между оппозиционными фондами

Илья Бегун в эфире ОНТ рассказал о причинах конфликта между оппозиционными фондами

Своим мнением по этому вопросу в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ поделился экс-участник команды Фондов солидарности в Вильнюсе Илья Бегун. "Если есть один фонд на слуху, то все денежные средства, которые будут поступать под инициативы для помощи оппозиции, они будут поступать в один фонд. Если фондов будет много – это уже конкуренция", - сказал он.

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"BYSOL взял на себя еще одну функцию – это политическая стратегия в штабе Тихановской. Фактически произошло планомерное вытеснение того же фонда «Страны для жизни» из поля зрения Светланы… Фактически получается, что раз за разом, шаг за шагом, человек за человеком, замещались люди. И фактически окружение, планерка с BYSOL и планерка по штабу превратилась фактически в одну и ту же компанию лиц", - сказал Бегун.

В ответ на вопрос о том, почему Тихановская не открестилась от BYSOL, несмотря на явную непрозрачность фонда, Бегун отметил, что в этом решении, возможно, был и серьезный эмоциональный аспект.  

"За счет крайне серьезно привязки к этим людям. Может где-то и в психоэмоциональном плане. Когда она приехала в Литву, давайте посмотрим на ситуацию: муж находится в следственном изоляторе, она одна с двумя детьми маленькими. Крайне сложно самостоятельно принимать в этой ситуации какие-то решения. Но тут появляется некие «доброжелатели», которые успокаивают, приютили, помогли. Ну и, естественно, этих людей потом очень сложно попросить оставить свое кресло и поменять на кого-то другого. Есть уже какая-то привязка личностного характера, и где-то можно на что-то закрыть глаза, простить", - считает Бегун.
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