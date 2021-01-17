Илья Бегун в эфире ОНТ рассказал о причинах конфликта между оппозиционными фондами

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- сказал Бегун.В ответ на вопрос о том, почему Тихановская не открестилась от BYSOL, несмотря на явную непрозрачность фонда, Бегун отметил, что в этом решении, возможно, был и серьезный эмоциональный аспект., - считает Бегун.