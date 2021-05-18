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  2. Илья Бегун касательно Декрета «О защите суверенитета и конституционного строя»: ничего удивительного в этой мере нет

Илья Бегун касательно Декрета «О защите суверенитета и конституционного строя»: ничего удивительного в этой мере нет

Таким мнением заместитель директора по аналитике "Круглого стола демократических сил" Илья Бегун поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


Напомним, 9 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». Документом предусматривается, что в случае гибели Главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует Премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.  

Гость «Будней» данный акт прокомментировал следующим образом:


– Ничего удивительного в этой мере нет. Даже немного странно, что ее раньше не было, потому что многие страны предусматривают различные процедуры на случай, если вдруг что-то происходит с первым должностным лицом. <…> Абсолютно адекватная мера с точки зрения того, что если происходит какой-то форс-мажор, то, конечно, [власть должна перейти к] Совету безопасности, не только к Премьер-министру. Потому что, раз добрались до первого должностного лица, значит, [в стране] происходит что-то неконтролируемое. 


Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 по будням. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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