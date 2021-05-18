Илья Бегун касательно Декрета «О защите суверенитета и конституционного строя»: ничего удивительного в этой мере нет

Напомним, 9 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». Документом предусматривается, что в случае гибели Главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует Премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.Гость «Будней» данный акт прокомментировал следующим образом:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 по будням. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.