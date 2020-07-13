Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд

Ранее Эмбер Херд говорила, что 21 мая 2016 года она подверглась домашнему насилию со стороны бывшего супруга Джонни Деппа. Он якобы бросил в нее мобильный телефон, после чего на лице звезды появились синяки и царапины. При этом Тринити Эспарза, работница пентхауса, в котором жили супруги, рссказала, что после предполагаемого насилия не заметила никаких ушибов на лице актрисы. Она отметила, что они возникли только через неделю – в тот момент Деппа уже не было в стране.Алехандро Ромеро, работник службы безопасности здания, сообщил, что тогда актрису много раз посещал Маск. По словам Ромеро, миллиардер приезжал к Херд несколько раз в течение двух недель. Он всегда был в особняке около 11 часов вечера. Именно тогда на лице артистки возникли следы побоев.Ранее в июле адвокаты Джонни Деппа уличили Эмбер Херд в интрижках, сообщив, что у нее были две связи вне брака с генеральным директором SpaceX Илоном Маском и Джеймсом Франко, когда она все еще была в отношениях со звездой «Пиратов Карибского моря». По словам актрисы, она страдала из-за «предполагаемой паранойи Деппа и ошибочного убеждения», что она была неверна в браке.