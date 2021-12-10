Илон Маск заявил, что хочет уйти со своей работы и стать блогером

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подумывает о том, чтобы уйти с работы и попробовать себя в качестве блогера. Об этом информирует ТАСС.
– У меня появились мысли о том, чтобы уйти с работы и стать влиятельным блогером, – написал он в пятницу в своем Twitter-аккаунте. Маск также спросил мнение своих подписчиков. Под его постом несколько блогеров-миллионников предложили Маску помочь с продвижением его каналов. Также некоторые спросили, не хочет ли он принять участие в трансляциях видеоигр.
Напомним, Маск является руководителем американских компаний Tesla и SpaceX.
По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в режиме реального времени, 1 ноября Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 млрд долларов. Сейчас оно оценивается в 263 млрд.