Илон Маск заявил, что хочет уйти со своей работы и стать блогером

– написал он в пятницу в своем Twitter-аккаунте. Маск также спросил мнение своих подписчиков. Под его постом несколько блогеров-миллионников предложили Маску помочь с продвижением его каналов. Также некоторые спросили, не хочет ли он принять участие в трансляциях видеоигр.Напомним, Маск является руководителем американских компаний Tesla и SpaceX.По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в режиме реального времени, 1 ноября Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 млрд долларов. Сейчас оно оценивается в 263 млрд.