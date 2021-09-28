Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.92
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, расположился на первой строчке рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes, передает ТАСС. 


Список обновляется в режиме онлайн. По актуальной информации на 13:00 (мск) , состояние Маска составляет более $203,4 млрд. Вторая позиция досталась главе крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon Джеффу Безосу с более чем $197 млрд. В тройку также попал гендиректор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, заработавший $174,9 млрд. В первой пятерке оказались один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс с $131 млрд и глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого, по данным Forbes, превысило $126 млрд.

Forbes подчеркивает, что Маск стал третьим человеком в мире, чье состояние приблизилось к отметке $200 млрд.

В десятке самых обеспеченных людей мира также находятся основатели корпорации Google Ларри Пейдж ($120,7 млрд – 6-е место) и Сергей Брин ($116,3 млрд – 8-е место). 7-ю строчку занимает один из основателей и руководителей корпорации Oracle по выпуску программного обеспечения Ларри Эллисон ($119,6 млрд). В список попали также глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($101,5 млрд) и владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани с состоянием $98,6 млрд. 

Фото: AP Photo
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы