Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, расположился на первой строчке рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes, передает ТАСС.
Список обновляется в режиме онлайн. По актуальной информации на 13:00 (мск) , состояние Маска составляет более $203,4 млрд. Вторая позиция досталась главе крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon Джеффу Безосу с более чем $197 млрд. В тройку также попал гендиректор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, заработавший $174,9 млрд. В первой пятерке оказались один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс с $131 млрд и глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого, по данным Forbes, превысило $126 млрд.
Forbes подчеркивает, что Маск стал третьим человеком в мире, чье состояние приблизилось к отметке $200 млрд.
В десятке самых обеспеченных людей мира также находятся основатели корпорации Google Ларри Пейдж ($120,7 млрд – 6-е место) и Сергей Брин ($116,3 млрд – 8-е место). 7-ю строчку занимает один из основателей и руководителей корпорации Oracle по выпуску программного обеспечения Ларри Эллисон ($119,6 млрд). В список попали также глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($101,5 млрд) и владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани с состоянием $98,6 млрд.
Фото: AP Photo