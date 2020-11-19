Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg

По информации агентства, накануне акции Tesla выросли на 10 процентов, увеличив тем самым состояние Илона Маска на 10,2 миллиарда долларов. Сейчас Bloomberg оценивает состояние предпринимателя в 120 миллиардов долларов.Илон Маск уступает только главе корпорации Amazon Джеффу Безосу (состояние – 183 миллиарда долларов) и одному из основателей Microsoft Биллу Гейтсу (128 миллиардов долларов).