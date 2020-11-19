Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, поднялся на третью строчку в составляемом агентством Bloomberg рейтинге самых богатых людей мира, оттеснив на четвертое место главу Facebook Марка Цукерберга.
По информации агентства, накануне акции Tesla выросли на 10 процентов, увеличив тем самым состояние Илона Маска на 10,2 миллиарда долларов. Сейчас Bloomberg оценивает состояние предпринимателя в 120 миллиардов долларов.
Илон Маск уступает только главе корпорации Amazon Джеффу Безосу (состояние – 183 миллиарда долларов) и одному из основателей Microsoft Биллу Гейтсу (128 миллиардов долларов).
Опубликовано:
856
Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР