Американский инженер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь оказался на вершине списка миллиардеров. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Фото: apimages.com
Не так давно Маск ненадолго уступил звание самого богатого человека мира основателю Amazon Джеффу Безосу, однако после очередного раунда размещения ценных бумаг SpaceX состояние Маска оценили в 199,9 миллиарда долларов, в то время как на счету Безоса — 194,2 миллиарда.
Напомним, Безос возглавлял список самых богатых людей мира с 2017-го по 7 января нынешнего года, когда его впервые обошел Маск.
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Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
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