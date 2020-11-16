На днях основатель SpaceX Илон Маск почувствовал недомогание и решил сдать тест на коронавирус. Результаты оказались для него полной неожиданностью, сообщает издание Super.ru.
Предприниматель сдал четыре теста, и все они показали разный результат.
– Происходит какая-то ерунда. Сегодня я сдал четыре теста на коронавирус. Два из них показали отрицательный результат, два – положительный. Одно и то же оборудование, тот же тест, та же медсестра, – написал Маск в своем аккаунте в Twitter.
Маск так и не понял, болен ли он, однако предполагает, что у него может быть легкая степень вируса. По крайней мере, своим подписчикам он сообщил, что не ощущает «ничего необычного».
К слову, Илон еще с самого начала эпидемии в мире предпочитает быть в стороне тех, кто решил не переживать насчет всемирной изоляции:
-Я уверен, что паника нанесет больше вреда, чем вирус, — написал ученый в соцсети несколько месяцев назад.
Фото: Super.ru
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Илон Маск сдал четыре теста на коронавирус и получил разные результаты
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