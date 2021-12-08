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Илон Маск продал последнюю свою недвижимость

Всемирно известный предприниматель, миллиардер, основатель и гендиректор компании Space X Илон Маск стал бездомным после продажи калифорнийской виллы в Хиллсборо. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.


Один из богатейших людей в мире продал недвижимость за 32 миллиона долларов. Эта вилла площадью 19 гектаров была последней - другие владения в штате он уже продал. 

Ранее Маск заявлял о намерении избавиться от всего недвижимого имущества.

По информации СМИ, столетнее поместье, известное как Guignécourt, славится своей историей. Его построил в 1912 году французский граф Кристиан де Гинье, который женился на калифорнийской наследнице крупного состояния времен золотой лихорадки.
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Фото: РЕЙТЕР
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