Илон Маск продал последнюю свою недвижимость

Один из богатейших людей в мире продал недвижимость за 32 миллиона долларов. Эта вилла площадью 19 гектаров была последней - другие владения в штате он уже продал.Ранее Маск заявлял о намерении избавиться от всего недвижимого имущества.По информации СМИ, столетнее поместье, известное как Guignécourt, славится своей историей. Его построил в 1912 году французский граф Кристиан де Гинье, который женился на калифорнийской наследнице крупного состояния времен золотой лихорадки.