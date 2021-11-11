Илон Маск продал часть своих акций Tesla

По данным документа, Маск реализовал опционы по цене $ 6,24. Бизнесмен продал ценные бумаги впервые с 2016 года. Тогда он в последний раз реализовал свои акции, чтобы уплатить подоходный налог в $ 590 млн.По информации агентства Reuters, американский предприниматель продал акции на сумму около $ 5 млрд.Миллиардер в минувшую субботу поинтересовался мнением пользователей Twitter о том, стоит ли ему продавать 10% своих акций Tesla, заявив, что будет действовать исходя из результатов опроса. В итоге 57,9% из более чем 3,5 млн проголосовавших поддержали идею. После этого предприниматель подтвердил, что "был готов принять любой результат".По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $ 300 млрд.