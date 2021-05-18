Илон Маск потерял второе место в списке богатейших людей мира

Согласно данным индекса, Маск потерял 3,16 миллиарда долларов за прошедшие сутки, уступив второе место президенту Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно.На данный момент состояние главы компаний SpaceX оценивается в 160,6 миллиарда долларов (на 24% меньше по сравнению с январем). Богатство Арно выросло на 285 миллионов и составило 161,2 миллиарда долларов.Лидерство в списке богатейших людей мира сохраняет основатель Amazon Джефф Безос: его состояние за сутки поднялось до 190 миллиардов долларов.В понедельник, 17 мая, котировки акций Tesla упали на 2,2% – до 576,83 доллара. С начала мая акции потеряли примерно 18,7% стоимости.