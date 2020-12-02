Основатель SpaceX рассказал, что человек отправится на Марс в ближайшие шесть лет, сообщает РИА Новости.
Такое заявление Илон Маск сделал на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.
Предприниматель уточнил, что если им повезет, то, возможно, все случится раньше – они доставят человека на Марс в течение четырех лет.
Отправка на Марс корабля без команды планируется в течение двух лет.
Фото: РИА Новости
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Илон Маск назвал сроки отправки человека на Марс
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