Американский предприниматель Илон Маск рассказал о том, что его компания Neuralink смогла чипировать обезьяну. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на самого предпринимателя.
Компания вживила нейроимплант в мозг примата. В результате операции животное отлично себя чувствует и даже играет в видеоигры.
Сообщается, что система способна работать и с несколькими чипированными приматами, занятыми, например, компьютерным пинг-понгом. Илон Маск пообещал, что в ближайшее время предоставит видеоролик, который подтвердит данный факт.
Напомним, компания Neuralink – стартап, нацеленный на разработку и производство имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. В 2017 году Маск заявлял, что компания хочет создать устройства для лечения серьезных заболеваний мозга, а в конечном результате выйти на "усовершенствование людей".
Фото: apimages.com
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Илон Маск чипировал обезьяну и научил ее играть в видеоигры
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