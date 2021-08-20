Илон Маск анонсировал появление в 2022 году робота-гуманоида

На презентации в Пало-Альто основатель компании Илон Маск рассказал, что рост робота составит 172 см, а его вес будет 57 кг. Инженер также отметил, что вместо лица роботу встроят экран с полезной информацией, а руки и ноги будут управляться с помощью 40 сервоприводов.Кроме того, робот сможет использовать некоторые из уже существующих устройств искусственного интеллекта. Например, зрение ему обеспечат камеры для самоуправляющихся машин Tesla.Илон Маск также рассказал, что робот будет полезен в быту: сможет ходить в магазин, приносить различные предметы и выполнять другие команды. Кроме того, Tesla Bot будет дружественным к пользователю и поможет избавиться от опасных, монотонных и скучных задач.