Илон Маск анонсировал появление в 2022 году робота-гуманоида

Компания Tesla Inc уже в 2022 году намерена представить прототип робота-гуманоида Tesla Bot. Об этом информирует портал Teslarati.
На презентации в Пало-Альто основатель компании Илон Маск рассказал, что рост робота составит 172 см, а его вес будет 57 кг. Инженер также отметил, что вместо лица роботу встроят экран с полезной информацией, а руки и ноги будут управляться с помощью 40 сервоприводов.
Кроме того, робот сможет использовать некоторые из уже существующих устройств искусственного интеллекта. Например, зрение ему обеспечат камеры для самоуправляющихся машин Tesla.
Илон Маск также рассказал, что робот будет полезен в быту: сможет ходить в магазин, приносить различные предметы и выполнять другие команды. Кроме того, Tesla Bot будет дружественным к пользователю и поможет избавиться от опасных, монотонных и скучных задач.