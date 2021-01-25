Их лучше не трогать. С каким знаками зодиака не стоит вступать в конфликт

Иногда может показаться, что с некоторыми людьми просто невозможно мирно решить острые вопросы, спокойно обсудить любую сложившуюся неприятную ситуацию. А многие, и того хуже, еще и просто могут поскандалить. Нет, вам не кажется. Звезды утверждают, что некоторые зодиакальные созвездия напрямую влияют на конфликтность людей, рожденных под их знаками. С кем лучше не вступать в спор? Какие знаки зодиака самые конфликтные? Ответы читайте здесь.





Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, абсолютно не умеют принимать ситуацию, если она не вписывается в их представления. А как известно, Скорпионы имеют своеобразное понимание о всем окружающем и живут по своим законам мироустройства. Они очень чувствительны к любой критике, которая задевает их до глубины души. Ответная реакция – взрыв агрессии. Убить морально для Скорпионов ничего не стоит, ведь они владеют словом, как ядовитым жалом. Одно хорошо – успокаиваются они так же быстро, как и заводятся.

Козерог

Вывести из себя Козерога очень непросто. Тут нужно или сильно постараться, или причина для конфликта должна быть действительно весомая. А если это произошло, то оппоненту Козерога сразу становиться понятно, что рога он носит неспроста, еще и отлично умеет ими пользоваться. Козерог будет давить и доказывать свою правоту. Противостоять этому чертовски сложно. Те, кто когда-либо имел конфликт с Козерогами, думают о том, что лучше бы он вместо этого давления устраивал истерики – они, по крайней мере, быстро заканчиваются. Нет, Козерог успокаивается долго.

Водолей

Любовь к свободе и независимости во всем делает Водолеев весьма конфликтными. Не дай бог сделать попытку в чем-либо ограничить Водолея или заставить что-то сделать против его воли – скандал неизбежен. Представители этого знака обладают невероятным интеллектом вкупе с хитростью, поэтому спорить с ними крайне опасно по любому поводу. В споре они задавят оппонента своим напором. Они совершенно непредсказуемы, никогда не угадаешь, где ждать подвоха. Кроме всего, Водолеи не просят прощения, не признают свою вину и неправоту. Они остаются при своем мнении, а на чужое им все равно.