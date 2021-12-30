ИИХФ обсудит с командами-участницами МЧМ перенос турнира на лето

Накануне МЧМ, проходивший в Канаде, был отменен из-за положительных результатов тестов игроков на COVID-19. Глава ИИХФ Люк Тардиф допустил, что турнир может состояться летом следующего года., - сказала Марта Завадская., - добавила член совета Международной федерации хоккея.