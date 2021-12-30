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  2. ИИХФ обсудит с командами-участницами МЧМ перенос турнира на лето

ИИХФ обсудит с командами-участницами МЧМ перенос турнира на лето

Международная федерация хоккея проведет сеанс видеосвязи с представителями команд-участниц отмененного чемпионата мира среди молодежных команд для обсуждения возможности переноса турнира на лето. Об этом ТАСС сообщила член совета ИИХФ Марта Завадская.


Накануне МЧМ, проходивший в Канаде, был отменен из-за положительных результатов тестов игроков на COVID-19. Глава ИИХФ Люк Тардиф допустил, что турнир может состояться летом следующего года.

«В первую очередь будет сеанс видеосвязи между представителями команд, которые выступали на отмененном турнире, - сказала Марта Завадская. - Им необходимо рассказать нам, насколько возможно проведение турнира в другое время. Мы также будем следить за тем, как будет складываться ситуация со штаммом «омикрон». Вчера у нас был короткий звонок».

«Пока мы не можем спрогнозировать, когда будет принято решение. Но мы уверены в том, что будем находиться в контакте со всеми странами-участницами. Затем, если представители команд предложат даты, будет второй турнир», - добавила член совета Международной федерации хоккея.
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Фото: РЕЙТЕР
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