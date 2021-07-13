В лесах Брестской области установлен третий класс пожарной опасности, информирует БЕЛТА.
Данный регион в настоящий момент является единственной областью, которая не ввела ограничения или запреты на посещение лесов. Хотя здесь также наблюдается напряженная ситуация: на всей территории Брестской области установился III класс пожарной опасности.
– Если в ближайшее время не будет дождей, то установится IV класс и леса будут закрываться для посещения. Сейчас наиболее сложная обстановка в восточной части области, например в Ганцевичском, Столинском, Пинском районах, – обратил внимание заместитель руководителя по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак.
Добавляется, что лесные пожары в регионе фиксировали в 77 местах. Возгорание охватило площадь, равную 153,7 га.
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Третий класс пожарной опасности установлен в лесах Брестской области
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