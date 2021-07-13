Третий класс пожарной опасности установлен в лесах Брестской области

Данный регион в настоящий момент является единственной областью, которая не ввела ограничения или запреты на посещение лесов. Хотя здесь также наблюдается напряженная ситуация: на всей территории Брестской области установился III класс пожарной опасности.– обратил вниманиеДобавляется, что лесные пожары в регионе фиксировали в 77 местах. Возгорание охватило площадь, равную 153,7 га.