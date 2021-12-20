Игры стран СНГ пройдут в Беларуси в 2023 году

Совет по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств – участников СНГ определил Беларусь местом проведения II Игр стран СНГ в 2023 году. Такая информация размещена на сайте Исполкома СНГ.
Местом проведения III Игр стран СНГ в 2025 году станет Азербайджан.
В заседании совета, которое состоялось в формате видеоконференции, участвовали представители Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. Стороны обсудили актуальные вопросы спортивного сотрудничества на площадке Содружества. Так, рассмотрен вопрос о проведении чемпионатов, первенств и кубков СНГ по отдельным видам спорта. Сейчас существует практика проведения в государствах СНГ спортивных соревнований под эгидой Содружества, однако отсутствует единый порядок предоставления права проведения подобных соревнований, требований к их организаторам и условиям проведения. На заседании решено поручить рабочей группе по подготовке и проведению Игр стран СНГ разработать до 1 июня будущего года проект положения о чемпионатах (первенствах, кубках) СНГ по видам спорта.
Вместе с тем утвержден план работы Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств – участников СНГ на будущий год, а также заслушана информация о подготовке очередного заседания совета, которое состоится в Ташкенте в 2022 году.
Фото: Исполком СНГ