Игрушки, книги и положительные эмоции. Ко Дню защиты детей БСЖ Беларусбанка реализовал яркий и полезный проект

По словам председателя объединенной организации Аллы Райцес, «наполнять» проект акциями стали с начала года, но особый размах инициатива получила в преддверии Дня защиты детей., – делится подробностями Алла Райцес. –Накануне Дня защиты детей руководство ОО «БСЖ» банка посетило воспитанников коррекционно-развивающего центра Быхова. Им гости из столицы привезли развивающие игры и игрушки, канцтовары и различные пособия. Заодно побывали на праздничной линейке для особенных, "солнечных" детей.По доброй традиции БСЖ банка совместно с другими общественными организациями учреждения в канун 1 июня посетили с подарками и 16 детских домов семейного типа, которые построил Беларусбанк., – рассказала Алла Райцес, посещая семью Шушлаковых из Быхова.Помимо сбора игрушек и книг, первички БСЖ банка приняли самое активное участие в республиканской акции, приуроченной ко Дню защиты детей, «Дарим радость». Работницы банка вместе с членами семей благоустраивали детские площадки в своих населенных пунктах. Убирали, красили, ремонтировали, – одним словом, делали все, чтобы это лето для каждого ребенка прошло на уровне и принесло только радость.В канун Дня защиты детей, участвуя в акции «Добро не имеет границ», объединенная организация БСЖ также оказала помощь детям-сиротам умерших работников банка.Отмечается, что объединенная организация насчитывает 7600 работниц. БСЖ продолжит реализовывать благотворительные акции, приуроченные к 30-летию организации.