Игрушки, книги и положительные эмоции. Ко Дню защиты детей БСЖ Беларусбанка реализовал яркий и полезный проект

Проект «Копилка добрых дел» объединенная организация БСЖ банка посвятила приближающемуся 30-летию Белорусского союза женщин. Юбилею организации посвящена республиканская акция «30 добрых дел». Представительницы БСЖ крупнейшего банка в рамках проекта посещают воспитанников коррекционно-развивающих центров по всей стране.
По словам председателя объединенной организации Аллы Райцес, «наполнять» проект акциями стали с начала года, но особый размах инициатива получила в преддверии Дня защиты детей.
– Мы предложили работникам банка собрать игрушки и развивающие игры, книги и все это передать в детские социальные учреждения, – делится подробностями Алла Райцес. – Если честно, я всегда знала, что мои коллеги очень неравнодушные люди, но такой активности не ожидала. Наши первички по всей стране буквально превратились в филиалы «Детского мира», столько всего было собрано.
Накануне Дня защиты детей руководство ОО «БСЖ» банка посетило воспитанников коррекционно-развивающего центра Быхова. Им гости из столицы привезли развивающие игры и игрушки, канцтовары и различные пособия. Заодно побывали на праздничной линейке для особенных, "солнечных" детей.
По доброй традиции БСЖ банка совместно с другими общественными организациями учреждения в канун 1 июня посетили с подарками и 16 детских домов семейного типа, которые построил Беларусбанк.
– Привезли подарки и поздравили детей с началом летних каникул. А еще поиграли с ними в футбол и пускали мыльные пузыри. Надеюсь, мы подарили детям не меньше положительных эмоций, чем они нам, – рассказала Алла Райцес, посещая семью Шушлаковых из Быхова.
Помимо сбора игрушек и книг, первички БСЖ банка приняли самое активное участие в республиканской акции, приуроченной ко Дню защиты детей, «Дарим радость». Работницы банка вместе с членами семей благоустраивали детские площадки в своих населенных пунктах. Убирали, красили, ремонтировали, – одним словом, делали все, чтобы это лето для каждого ребенка прошло на уровне и принесло только радость.
В канун Дня защиты детей, участвуя в акции «Добро не имеет границ», объединенная организация БСЖ также оказала помощь детям-сиротам умерших работников банка.
Отмечается, что объединенная организация насчитывает 7600 работниц. БСЖ продолжит реализовывать благотворительные акции, приуроченные к 30-летию организации.
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Игрушки, книги и положительные эмоции. Ко Дню защиты детей БСЖ Беларусбанка реализовал яркий и полезный проект
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