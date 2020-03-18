Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+9 oC
USD: 2.37
EUR: 2.63
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Игроки на нефтяном рынке ведут битву "подушками безопасности" - пресс-секретарь "Белнефтехима"

Игроки на нефтяном рынке ведут битву "подушками безопасности" - пресс-секретарь "Белнефтехима"

Игроки на нефтяном рынке ведут битву "подушками безопасности", каждая из сторон заявляет, что у нее достаточно ресурсов, чтобы справляться в условиях кризиса. Такое мнение высказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко в рамках заседания проекта "Экспертная среда" - "Нефть, коронавирус и новая реальность".



"Сегодня мы видим битву "подушками безопасности". Каждая сторона заявляет, что у нее хватает запасов, ресурсов, сил, чтобы долго держать оборону, долго действовать. Никто в данном случае пока не сдается", - отметил эксперт. Он считает, что ситуация в скором времени примет новый оборот, пишет БелТА. "Мне кажется, ключ от всех проблем где-то рядом. В ближайшее время мы увидим более хитрую сделку в мировом масштабе", - отметил представитель "Белнефтехима".

Александр Тищенко предположил, что крупные игроки нефтяного рынка могли быть сами заинтересованы в кризисе. Разговоры об этом шли в кулуарах. "По сути, это перезагрузка, "война", мол, все спишет, - считает он. - То, что мы сегодня имеем на рынке, это результат планомерных действий. Посмотрим, кто выиграет. Впрочем, как всегда пострадают слабые, а сильные выйдут из игры, отряхнувшись".

В свою очередь аналитик БИСИ кандидат философских наук Виталий Демиров прокомментировал ситуацию с точки зрения интересов Беларуси. "Нам выгодно покупать дешевую нефть, но ровно до той степени, пока цены на нефтепродукты держатся на высоком уровне. Как правило, этот временной лаг достаточно небольшой. Как только цены понизятся, маржа окажется не такой уж значительной", - констатировал он. В поисках потенциальных поставщиков нефти прорабатываются ключевые стратегические аспекты, связанные с инфраструктурой доставки по альтернативным каналам. "Здесь наши лица, принимающие решения, разумно все просчитывают", - подчеркнул аналитик.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В субботу стартует второй этап продаж билетов на «Славянский базар»
Студентка БГСХА установила четыре рекорда Беларуси по классическому пауэрлифтингу
Правительство временно запретило вывоз из Беларуси некоторых медицинских товаров
Торговля присоединяется к рекомендациям по соблюдению положений Доктрины продбезопасности
В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе — впервые в формате 4К
Ученые рассказали, как долго коронавирус живет на разных поверхностях
"Евровидение" отменили
В Могилеве менеджер турагентства отправляла своих клиентов в липовые туры за реальные деньги
Что происходит на российской границе после введения запрета на въезд иностранцев
Кочанова: коммуникация власти и населения крайне важна
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
В спину
Районный этап проекта «Во славу общей Победы!» прошел в Житковичском районе
Кочанова о коронавирусе: делается все, чтобы обезопасить людей
Профессор психологии рассказал, почему люди массово скупают туалетную бумагу
25 человек дозвонились на "прямую линию" с Кочановой
В БЖД рассказали, как будут ходить поезда в сообщении с Россией
Белорусы при возвращении транзитом через Москву должны вылететь домой в течение суток
На Брестчине некоторые хозяйства закончили сев ранних яровых
В России завершили расследование уголовного дела историка Соколова, убившего молодую сожительницу
В этом году в Брестской области построят 41 станцию обезжелезивания
Обновленные банкноты номиналом 20 и 50 рублей будут введены в обращение с 23 марта
блог
Татьяна СУЛИМОВА
Секретный код иммунитета
Авторы
СКАНИРУЙТЕ