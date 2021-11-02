Игорь Зеленко о лечении Ромы Когодовского: наши возможности позволяют справляться с такими случаями

Об этом сегодня заявил журналистам заведующий детским ожоговым отделением Больницы скорой медицинской помощи Минска Игорь Зеленко. Он был в составе команды медиков, награжденных за спасение жизни Ромы Когодовского. Глава государства вручил Игорю Зеленко медаль «За трудовые заслуги».

Общаясь с журналистами, специалист признался, что был искренне удивлен звучавшими предложениями отправить мальчика на лечение за границу:

– Мы прекрасно понимали и знали наши возможности. На данный момент наше оснащение, профессионализм, квалификация нашего персонала позволяют лечить такие случаи. Да, ситуация была очень непростая, случай был не рядовым. Потребовалось применение всего накопленного нами опыта, использование новейших современных технологий лечения. Благодаря этому, а также огромному желанию Романа выздороветь нам удалось достичь успеха.

По словам Игоря Зеленко, в процессе лечения было очень много сложных периодов:

– Ребенок перенес больше 20 операций. До 10 августа он находился в отделении ожоговой реанимации, с 10 августа по 5 октября – в нашем отделении. Уже при выписке из нашего отделения буквально до последнего дня все равно сохранялись те или иные опасности. Но никогда ни у кого не опускались руки: ни у медперсонала, ни у Ромы, ни у его мамы. Мы все верили и знали, что все закончится хорошо.